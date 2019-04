A Rimini nella sala giochi, nonostante il divieto di dimora in Regione: arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:12 - 01 Aprile 2019

Slot machines (foto di repertorio).

La Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha arrestato un 54enne, cittadino serbo residente a San Marino, in esecuzione dell’aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Emilia Romagna, con l’applicazione della custodia in carcere, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna. Con numerosi precedenti di polizia, per reati contro il patrimonio, l'uomo era stato in più di un'occasione rintracciato e controllato a Rimini, nonostante il divieto di dimora, l'ultima volta lo scorso 8 marzo: si trovava in una sala giochi della città.