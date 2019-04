Nuova illuminazione al sottopassaggio tra i viali Panoramica e Cesare Battisti

Attualità

Riccione

| 12:54 - 01 Aprile 2019

La Giunta comunale di Riccione.



La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto di fattibilità definitivo ed esecutivo per rinnovare l’illuminazione pubblica del sottopasso carrabile e pedonale tra i viali Panoramica e Cesare Battisti. L’attuale illuminazione verrà sostituita con apparecchi a Led e luce bianca. I 30 corpi illuminanti verranno sostituiti da 24 impianti che garantiranno una maggiore luminosità e uniformità premettendo al contempo un notevole risparmio energetico, una minore emissione di CO2 e minori costi di esercizio e manutenzione.



Lo stesso progetto prevede il rifacimento delle opere edili nei viali Orazio e Virgilio, nella zona a mare della ferrovia. Verranno rinnovate le condutture interrate e tutti gli interventi propedeutici al completamento dell’impianto di illuminazione e alla realizzazione di nuovi asfalti.



“ Con un investimento complessivo di 80.000 euro - commenta l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - mettiamo mano al potenziamento e rinnovamento della pubblica illuminazione puntando, come per altri precedenti interventi già realizzati, all’efficientamento energetico e al rispetto dell’ambiente in quanto l’utilizzo della tecnologia a Led non è inquinante anche dal punto di vista delle emissioni luminose, quindi è ecologicamente sostenibile. Il sottopasso di vai Panoramica verrà così dotato di un impianto in linea con le più moderne tecnologie. Con gli ulteriori interventi previsti in maniera graduale, opere edili per l’illuminazione pubblica e poi gli asfalti, verranno infine garantite tutte le condizioni di sicurezza per i viali Orazio e Virgilio”.



Per quanto riguarda il sottopasso Giovanni Da Verazzano l’amministrazione ha in previsione un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione che prevede l’ampliamento delle corsie adibite a percorsi ciclabile e pedonale. In questo modo verrà separata la mobilità lenta da quella carrabile con una netta e ampia delimitazione del percorrimento di pedoni e ciclisti. Sottopasso sul quale sono stati eseguiti negli anni scorsi interventi di nuova illuminazione e di un impianto semaforico dotato di un apposito sensore che segnala in maniera automatica alla Polizia Municipale l’impossibilità di transito causa allagamento. L’impianto nei casi di precipitazioni intense, avvisa infatti gli automobilisti a non percorrere il sottopasso nei casi di allagamento in entrambi i sensi di marcia.