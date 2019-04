"Amore che vieni amore che vai", omaggio a Fabrizio de André a Cattolica

Eventi

| 11:50 - 01 Aprile 2019

Un momento dello spettacolo - Foto Roberto Masi.

Un cast di pezzi da novanta per un omaggio a Faber e alle donne. Venerdì 5 aprile (ore 21,15) il teatro della Regina ospita Amore che vieni, amore che vai. Fabrizio De André, le donne e altre storie, una produzione di Ater, Associazione teatrale Emilia Romagna che vede in scena, alla voce, Cristina Donà accompagnata al pianoforte da Rita Marcotulli, al basso da Enzo Pietropaoli, alla tromba da Fabrizio Bosso, al sax da Javier Girotto, alle chitarre Saverio Lanza e alle percussioni da Cristiano Calcagnile.

In un angolo della memoria, molti di noi hanno protetto alcune canzoni, vuoi per ricordare l'accendersi veloce di una passione d'amore che si pensava eterna o al contrario la sua incertezza e mutevolezza; per celebrare personaggi tanto simbolici quanto teneri o paradossali, romantici o beffardi; ironici, carichi di una allegria che si trasforma in lieve cinismo ma anche portatori di un’etica civile, moderna e oggi spesso dimenticata.

Molte di queste canzoni e di questi personaggi appartengono alla poetica di Fabrizio De André. Una poetica colta, curiosa della vita, attenta al mondo e alle sue ingiustizie.

E in questa poetica una parte grande è dedicata alle donne. Tutte. A quelle che volano, che piangono; che amano riamate o che vengono lasciate e che hanno da raccontare storie struggenti... quelle che creano il mondo, se ne innamorano ma vorrebbero cambiarlo per essere felici.

Paul Eluard ha scritto: "ci sono parole che aiutano a vivere e sono parole innocenti” e le parole dedicate da Faber alle donne sono tutte parole innocenti, da quelle dedicate a Maria a quelle per Boccadirosa...

Per questo sette musicisti di sicuro talento e diverse esperienze hanno scelto di partecipare ad un progetto-omaggio a Faber non esclusivamente dedicato alle donne ma che riserva ed esse lo spazio che a loro dava Fabrizio De André.

I brani in programma sono: Amore che vieni, amore che vai, Ho visto Nina volare; Hotel Supramonte; Marinella, Ave Maria, Tre madri, Le passanti, Bocca di rosa, Ballata dell’amore cieco, Verranno a chiederti del nostro amore, Don Raffaè, Franziska, Princesa, Rimini.