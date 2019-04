Danza di qualità al Teatro Sociale di Novafeltria, domenica in scena la coreografa Cristina Kristal Rizzo

Eventi

Novafeltria

| 11:46 - 01 Aprile 2019

Cristina Kristal Rizzo in scena.

La grande danza di qualità e d’autore passa dal Teatro Sociale Novafeltria, domenica 7 aprile alle ore 18, con lo spettacolo “Invisible piece” della coreografa e danzatrice Cristina Kristal Rizzo.

Un’occasione unica per ammirare una performance inedita tratta da La morte del cigno danzata da Anna Pavlova nel 1924.

L’Amministrazione comunale di Novafeltria e l’Associazione culturale Arboreto hanno scelto di offrire il biglietto omaggio agli abbonati della Stagione Teatrale 2018-2019; biglietto ridotto ai cittadini di Novafeltria e Comuni della Valmarecchia.

Per informazioni sulla modalità di consegna dei biglietti omaggio e ridotto, chiamare il numero 333.3474242.

La morte del cigno può essere pop, si può reinterpretare, può essere contemporanea e fruibile a tutti? Che ruolo ha lo sguardo in quello che accade in scena? Mentre il pubblico si confronta con la visione originale della Morte del cigno di Anna Pavlova, Cristina Rizzo, coreografa e interprete, è al centro della scena e, attraverso una traduzione simultanea dell'antica versione, attualizza un loop gestuale, un landscape espressivo infinito e precario in cui tutti i movimenti e le espressioni dei corpi improvvisamente tradiscono la partitura iniziale per diventare ambigui e fuori controllo.

Lo spettacolo rientra nel nuovo progetto di rete, E’ BAL – Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, promosso dai teatri della Romagna del sud: L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, Santarcangelo Festival, Teatro degli Atti di Rimini, Teatro Comunale di Gambettola, Teatro Moderno di Savignano, Teatro Petrella di Longiano, Teatro della Regina di Cattolica, Teatro Sociale di Novafeltria, con il contributo di ATER – Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna.

Maggiori informazioni su Cristina Rizzo qui: www.cristinarizzo.it