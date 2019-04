La Provincia di Rimini a Praga per sviluppare azioni contro gli sprechi alimentari Sperimentazioni in corso per prevenire in maniera attiva gli sprechi "dal campo alla forchetta"

Attualità Rimini | 11:41 - 01 Aprile 2019 Lotta agli sprechi di cibo. Si è svolta a Praga la conferenza Let's make a change alla quale la Provincia di Rimini ha partecipato in quanto partner del progetto europeo Strefowa sulla riduzione degli sprechi alimentari. Strefowa è un progetto che coinvolge cinque Paesi dell'Unione Europea e ha come obiettivo la prevenzione dello spreco alimentare e un più efficiente processo di produzione. Attraverso azioni pilota su aree produttive, scuole, abitazioni, supermercati, hotel e ristoranti, si stanno sperimentando soluzioni innovative, realizzando strumenti digitali e programmi formativi per i differenti settori in cui avviene lo spreco alimentare, in maniera da riuscire a prevenire in maniera attiva gli sprechi "dal campo alla forchetta". Uno degli obiettivi della conferenza di Praga è stato quello di coinvolgere persone, soprattutto giovani, che aspirano ad un futuro virtuoso e sostenibile, facendogli conoscere chi - individui, gruppi e professionisti - già lavora in questo settore. Ospite e relatrice di punta della conferenza è stata Selina Juul, nota influencer nel settore della riduzione degli sprechi alimentari.