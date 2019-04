Calcio giovanile: torna il Trofeo Adriatico, stimate 20.000 presenze in Riviera

Sport

01 Aprile 2019

Dal 19 al 21 aprile ritorna a Rimini e provincia il Trofeo Adriatico 2019, evento calcistico giunto ormai all'edizione numero 29 che fa capo all'organizzazione internazionale Euro-Sportring International Tournaments e che viene coordinato annualmente sul territorio da tantissime edizioni dall'ASD Tropical Coriano, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e dei Comuni di Coriano, Riccione, Rimini e Misano Adriatico.

E' il primo dei tre tornei internazionali in programma da aprile a giugno: il secondo sarà il "Trofeo d'Italia" in programma l'1 e 2 giugno mentre il terzo sarà il "Trofeo Delfino" l'8 ed il 9 giugno.

Anche quest'anno sarà un'edizione record visto il numero di squadre partecipanti, ben 248, provenienti da ben 10 nazioni diverse ovvero Italia, Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Danimarca, Serbia e San Marino.

Le squadre saranno suddivise in 14 categorie e le partite si disputeranno in 21 campi da gioco tra Coriano, Riccione, Misano e Rimini per un totale di 690 partite.

Calcio, sport e anche turismo; visto che nei giorni dell'evento si stima un totale di 20 mila presenze turistiche e diversi hotel della Riviera, da Rimini Nord fino a Misano Adriatico, hanno fatto registrare il sold out per ospitare società, giocatori, dirigenti ed accompagnatori.

Giovedì 18 aprile al Ristorante & Musica Frontemare a Rivazzurra di Rimini è in programma il consueto meeting pre-evento al quale presenzieranno tutte le società partecipanti, mentre il giorno successivo, venerdì 19, si svolgerà la festa di inaugurazione allo stadio "Romeo Neri". Lo stesso stadio che ospiterà anche tutte le finali il giorno di Pasqua.

Tutti i dettagli legati a logistica ed hotel sono stati delegati a Firmatour, tour operator specializzato in soggiorni mare, per gruppi e individuali, sulla Riviera romagnola, in Adriatico e in Croazia.