"La forza del destino" in diretta da Londra martedì al Cinema Tiberio di Rimini

| 10:21 - 01 Aprile 2019

Ingresso del cinema Tiberio di Rimini.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) martedì 2 aprile alle ore 19.15 (biglietti interi € 12, ridotti € 10), in diretta dalla Royal Opera House di Londra, è in programma l’opera La Forza del Destino di Giuseppe Verdi, con Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Ludovic Tèzier, con la direzione affidata ad Antonio Pappano e la regia curata da Christof Loy. L’opera costituisce una delle più ambiziose partiture di Verdi, con arie intense come quella cantata da Leonora ‘Pace, pace, mio dio’, estasianti ensemble e cori commoventi come il ‘Rataplan’, durante l’Atto III.

La vicenda racconta degli amanti Leonora e Don Alvaro, che tentano di fuggire insieme ma vengono scoperti dal padre di Leonora, il Marchese di Calatrava. Nella lite che ne segue, Don Alvaro accidentalmente uccide il Marchese, che proprio mentre sta morendo scaglia una maledizione contro sua figlia. Don Carlo di Vargas, il fratello di Leonora, è determinato nel vendicare la morte del padre, ma inconsapevolmente diventa un amico stretto di Don Alvaro quando entrambi si arruolano nell’esercito spagnolo sotto falsi nomi. Alla fine, Don Carlo scopre la vera identità di Don Alvaro e decide di sfidarlo a duello. Don Alvaro scappa, ma alcuni anni dopo Don Carlo lo ritrova in un monastero spagnolo dove, senza che nessuno dei due lo sappia, Leonora sta vivendo reclusa come un’eremita. Sarà in grado di vendicarsi Don Carlo, infine?