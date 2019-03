Calcio Eccellenza, la Fya Riccione espugna il campo della Marignanese: 0-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 22:49 - 31 Marzo 2019

La Marignanese è stata sconfitta in casa dalla Fya Riccione.

Cade la Marignanese in casa con la Fya Riccione per 0-1. Al 10’ occasione per Riccione con Basile che prova il pallonetto, alto sopra la traversa . Al 12’ calcia Donati su una respinta, ma non inquadra la porta. Al 18’ cross per Docente, il suo colpo di testa finisce però a lato. Ancora Docente al 34’ protagonista: il suo tiro però non è preciso. Al 45’ occasione per i padroni di casa, cross e sponda per Donati, Passaniti si rifugia in calcio d’angolo.

Al 49’ il sinistro di Notariale sorvola la traversa . Al 55’ Carnesecchi trova Fabbri, il suo tiro però non centra la porta e si spegne sul fondo. Al 58’ contropiede fulmineo del Riccione, palla lunga per Docente che trova Cecchetti: Azzolini è super, la palla finisce sulla traversa e poi sui piedi di Alberigi che al volo insacca la rete dello 0-1. Al 65’ la punizione di Conti non crea pericoli alla retroguardia della FYA. Al 78’ il colpo di testa di Massari impegna Passaniti. Al 92’ ci prova ancora la Marignanese, cross di Salvatori per Fabbri, ma la palla era uscita

Il tabellino

Marignanese – Fya Riccione 0-1

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori, Grandoni (dal 83’ Generali), Conti (dal 91’ Samba), Dominici, Sanchini (dal 67’ Massari), Carnesecchi, Fabbri, Donati (dal 75’ Tonelli), Mazzoli, Notariale (dal 65’ Previte).

RICCIONE: Passaniti, Perazzini, Piscaglia, Enchisi, De Luigi, Ioli, Cecchetti, Alberigi, Docente, Basile, Lunadei (dal 83’ Mani).

MARCATORI: Alberigi al 58’

NOTE: ammoniti Docente e Carnesecchi, espulsi Azzolini e Basile al 97’. Recupero 7’