Volley A2 femminile, l'Omag senza Fairs senza scampo a Caserta: 3-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 22:23 - 31 Marzo 2019

L'assenza delì'americana Fairs si è fatta sentire in fase offensiva.

A Caserta non c'è scampo per la Omag (3-0) priva di Fairs

rientrata negli States per sottoporsi alle cure dei medici americani dopo la rottuira del legamento crociato del ginocchio)

PRIMO SET. Il muro di Matuszkova regala subito il +2 (5-3) che diventa +3 quando Repice ferma un attacco avversario (7-4). San Giovanni in Marignano però non molla e punto dopo punto rimonta fino all’11-11. A quel punto capitan Cella e compagne mettono il piede sull’acceleratore fino al 19-16. L’ace di Saguatti riporta sotto la Omag (20-19) ma poi c’è solo la Volalto 2.0: ace di Matuszkova e attacco out di Pinali e si chiude il parziale con la Golden Tulip che cambia campo 25-20.

SECONDO SET. Break immediato della Golden Tulip che praticamente va avanti e poi amministra fino alla fine. La pipe di Melli permette alle rosanero di doppiare le avversarie (10-5), mentre l’ace di Matuskova dice +6 (12-6). Servizio vincente anche per Cella che stampa il 15-8. I 7 punti di vantaggio vivono fino al 19-12, poi è Anna Gray (dopo una mini rimonta) a regalare ben 5 set point alle ragazze del presidente Turco. Ne basta uno: chiude Matuszkova. 2-0 Caserta, che vince il parziale 25-19.

TERZO SET. Monster block di Frigo ed è subito 5-1 per Caserta. Coach Saja ferma tutto con un time-out. Melli dai 9 metri fa male ed è 7-2. La Omag però rientra in partita e Saguatti trova il pari a 11. Melli con un muro out, ace di Frigo e ricezioni perfette di Maggipinto regalano l’allungo alla Golden Tulip: 17-13. Coach Saja si gioca anche il secondo time-out. Ma non serve a nulla: due attacchi lunghi delle romagnole portano la sfida sul 21-16. Caserta

Il tabellino

GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 3-0

GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA: Cella 4, Repice 12, Dalia 2, Melli 13, Frigo 11, Matuszkova 16, Maggipinto (L), Giugovaz 1, Ghilardi. Non entrate: Fucka, Trevisiol. All. Bracci.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pinali, Gray 6, Manfredini 6, Saguatti 17, Lualdi 9, Battistoni 1, Gibertini (L), Guasti, Casprini, Mazzotti, Caneva. All. Saja.

PARZIALI: 25-20, 25-19, 25-18

ARBITRI: Noce, Gaetano.

NOTE Durata set: 23′, 25′, 26′; Tot: 74′.

RISULTATI Lpm Bam Mondovi’-Barricalla Cus Torino 1-3; Volley Soverato-Bartoccini Gioiellerie Perugia 2-3, Itas Citta’ Fiera Martignacco-Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-0, Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta-Omag S. Giovanni in Marignano 3-0; Zambelli Orvieto-Delta Informatica Trentino 0-3.

CLASSIFICA Bartoccini Gioiellerie Perugia 35; Delta Informatica Trentino 33; Barricalla Cus Torino 31; Omag S.Giov. In Marignano 27, Volley Soverato 25; Lpm Bam Mondovi’ 22; Zambelli Orvieto 20, Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 19; Conad Olimpia Teodora Ravenna 17; Itas Citta’ Fiera Martignacco 11.