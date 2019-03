Calcio Eccellenza, per il Cattolica prezioso punto in trasferta col Progresso. 0-0

Sport

| 21:58 - 31 Marzo 2019

Il tecnico del Cattolica Bebo Angelini.

Finisce in parità a reti bianche il match fra Progresso e Giovane Cattolica al termine di una partita combattuta che entrambe le squadre puntavano a vincere.

Per via dei ko della capolista Alfonsine in casa col Massa Lombarda per 2-3 e del successo del Sanpaimola in casa del Castrocaro, il buon punto non permette di uscire dalla zona playout.

Il Cattolica ha sfiorato il gol nel primo tempo con Protino su un cross da sinistra e con un tiro dal limite dell'area ad opera di Di Addario (a lato).

Nella ripresa i ritmi calano e il Cattolica temporeggia portando a casa il prezioso punto.

Il tabellino

Progresso-Giovane Cattolica 0-0

PROGRESSO: Albertazzi, Bassoli, Di Giulio, Barone, Resta, Lodi (75' Rossi M.), Rossi F. (19' Cantelli, 75' Ceresi), Monnolo (90' Matta), Gilli (65' Fiorini), Karapici, Vandelli. A disp.: Tartaruga, Cotti, Grazioso, Puccetti. All. Marchini

GIOVANE CATTOLICA: Andreani, Casolla, Scoccimarro, Sale, Ceramicoli (59' Bacchiocchi), Tombari, Sylla (59' Fiaschini), Palazzi, Protino (75' Bara), Sartori, Di Addario. A disp.: Rossini, Diosio, Pari, Bacchielli, Cruz Saravia. All. Angelini

Arbitro: Poggi di Forlì.

Note: ammoniti Lodi, Andreani