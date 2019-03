FOTO e VIDEO Rimini Calcio, ancora guai offensivi: con il Fano è solo 0-0

Sport

Rimini

| 21:11 - 31 Marzo 2019

Un'azione di Candido, schierato titolare da Petrone.

Mario Petrone esordisce sulla panchina del Rimini con un pari a reti inviolate al Romeo Neri. Il Fano, fanalino di coda del girone B, rimane a -3, ma mercoledì, nel recupero della 31esima giornata, i biancorossi dovranno tifare la Fermana. In caso di vittoria contro i 'canarini' di Destro, il Fano aggancerebbe il Rimini che sarebbe ultimo per via degli scontri diretti sfavorevoli. Una situazione di classifica che continua ad agitare le acque, anche se la squadra biancorossa ha disputato un buon primo tempo, nella gara odierna, pagano dazio agli oramai cronici problemi offensivi. Nel primo tempo il Rimini ha colpito una traversa con Ferrani, impegnato Sarr con una punizione di Candido e con Volpe, ma soprattutto mancato il gol al 27' con Marchetti, che a un passo dalla porta ha colpito male di testa, trovando la respinta sulla linea di Celli, il matchwinner dell'andata. Nella ripresa Candido ha sfiorato il bersaglio ancora su punizione, palla fuori a portiere battuto, ma la migliore occasione è stata per il Fano: al 58' il tiro di Ferrante è stato respinto dall'ottimo Scotti.