Calcio D, il derby del Mazzola Santarcangelo - Sammaurese finisce in parità: 2-2

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:37 - 31 Marzo 2019

Thomas Bonandi, n.10 della Sammaurese.

Pareggio al mazzola tra Santarcangelo-Sammaurese con la squadra di Mastronicola agguantata dallo 0-2. Partono bene gli ospiti in grado di mettere in difficoltà i giocatori di casa fin da subito e passare in vantaggio al 10′, grazie al sigillo di Scarponi. I giallorossi fraseggiano sul velluto e, prima del riposo, trovano il bis tramite il piatto da centro area di Bonandi, ben servito da Scarponi (43′).

Nella ripresa arriva la reazione della formazione di Galloppa, capace prima di accorciare con Falomi (47′) e poi impattare sugli sviluppi di un corner con l’incornata di Bondioli (60′).

La Sammaurese, seppur raggiunta, cerca di vincere nel convulso finale (espulso mister Mastronicola), ma i gialloblù locali resistono e alla fine è 2-2.



SANTARCANGELO -SAMMAURESE 2-2

Santarcangelo (4-2-3-1): Battistini; Fabbri, Gabrielli, Bondioli, Corvino; Dhamo (21’ Pigozzi), Fuchi (85’ Pescatore); Peroni, De Cerchio, Moroni (65’ Guidi); Falomi (76’ Bernardi). In panchina: Ragone, Miori, Gugliemli, Sapori, Cingolani. All. Galloppa.

Sammaurese (3-5-2): Baldassarri; Maioli, Rosini, Giua (67’ Lombardi N.); Louati (60’ Diop), Scarponi, Errico (76’ Soumahin), Scarponi, Merciari (76’ Lombardi L.), Bonandi (60’ Sapucci), Zuppardo. In panchina: Hysa, Maggioli, Pertutti, Vivo. All. Mastronicola.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri di Livorno (Laghezza e Giovanni)

Marcatori: 19’ Scarponi, 42’ Bonandi, 47’ Falomi, 58’ Bondioli.

Note: Ammoniti: Errico, Moroni, Giua, Fuchi, De Cerchio, Battistini, Lombardi L. Espulsi: Corvino per fallo di gioco pericoloso al 63’ e il tecnico della Sammaurese Mastronicola per proteste all’85’. Angoli: 6-4. Recupero: pt’ 3 st’ 6.