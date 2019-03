Calcio Promozione: Vis Misano Sampierana 0-0, gara con poche emozioni al Santamonica

Sport

Misano Adriatico

| 17:15 - 31 Marzo 2019

Un momento della gara tra Vis Misano (in maglia viola) e Sampierana (maglia bianco-nera).

VIS MISANO F.C.D.: Cuomo, Politi, Imola, Pironi, Lepri, Sanchez, Laro (55' Muccioli), Boldrini (77' Antonietti), Urbinati, Torsani, Savioli (81' Baldini).

A disposizione: Sacchi, Fraternali, Siliquini, Urbinati, Lunadei, Semprini.

Allenatore: Bucci.

SAMPIERANA: Zollo, Venturi, Giovannetti, Simoncini, Braccini, Quaranta, Bravaccini, Petrini, Collini, Canali (79' Salvi), Lanzi. A disposizione: Cesario, Magrini,Iavarone, Bottura, Simoncini.

Allenatore: Madonia.

ARBITRO: Giordano di Bologna (Assistenti: Verdone e Garelli di Imola).

NOTE: ammoniti Laro e Antonietti.



Al Santamonica tra Vis Misano e Sampierana finisce in parità a reti inviolate. Gli ospiti si schierano con un modulo molto difensivo per chiudere gli spazi agli attaccanti locali e giocano, in questo senso, la partita perfetta, mentre gli uomini di Bucci non riescono a trovare spazi e sbattono in continuazione sul muro della Sampierana. Nel primo tempo non si registra neanche un'azione pericolosa, nella ripresa al 56' Venturi prova un tiro al volo sul cambio di gioco, ma la conclusione incrociata termina a lato. Al 64' Politi pesca Urbinati dietro le linee avversarie, ma l'attaccante perde il tempo del tiro e viene murato. Al 73' Lanzi serve Collini, che da fuori area prova il tiro che Cuomo devi in corner, sugli sviluppi si libera bene Braccini che trova pero' solo l'esterno della rete. All'85' ci prova il solito Politi da punizione dalla lunga distanza, ma Zollo in qualche modo smanaccia e devia in corner. Sugli sgoccioli del match Lanzi prova ancora da fuori, ma il suo tiro termina alto.