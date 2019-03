Calcio 1a Cat: Novafeltria, per rinforzare l'attacco c'è Semprini del Cailungo, ex Rimini

Sport

Novafeltria

| 16:18 - 31 Marzo 2019

Il presidente del Novafeltria Thomas Grazia con l'attaccante Pietro Semprini.

In previsione del rush finale di campionato e per sopperire ai gravi infortuni del reparto offensivo, il Novafeltria (Prima Categoria Girone H) rinforza la rosa. La società del presidente Thomas Grazia ha infatti trovato l'accordo con l'attaccante del Cailungo Pietro Semprini, classe '93, che si aggiunge alla rosa a disposizione di mister Fabbri a distanza di qualche giorno dall'ingaggio del centrocampista Pasolini. Semprini, cresciuto nel vivaio del Rimini, ha militato in Eccellenza nel Vis Misano e nel campionato sammarinese nel Tre Fiori.