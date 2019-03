Novafeltria, rompono il lunotto dell’auto e rubano la borsa della spesa

Cronaca

Novafeltria

| 13:26 - 31 Marzo 2019

L'auto danneggiata dai ladri.

Brutta sorpresa per una 54enne di Novafeltria, che ha ritrovato la propria automobile gravemente danneggiata da ignoti malviventi. La vettura era in sosta nella zona della vecchia stazione, nei pressi del parco del fiume. La donna aveva parcheggiato l'auto, una Honda Insight, intorno alle 10.30, per poi fare una passeggiata al parco. I "predoni" l'hanno probabilmente tenuta sott'osservazione: una volta avuto la via libera, hanno infranto il vetro posteriore, cercando qualche oggetto di valore. Non c'era nulla e così alla fine hanno rubato la spesa, che la donna aveva fatto in un supermercato nelle vicinanze. Rientrando dalla passeggiata, intorno alle 11.20, ha trovato l'auto aperta dai malviventi. Un altro episodio di microcriminalità che crea disagio e danni in chi lo subisce.