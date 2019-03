Deve scontare 5 anni per rapina, in manette un 36enne di Brindisi domiciliato a Montefiore Conca L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri nella mattinata di domenica ed è ora in carcere

Cronaca Montefiore Conca | 12:41 - 31 Marzo 2019 Carabinieri (foto di repertorio). Un 36enne di Brindisi, domiciliato a Montefiore Conca, è stato arrestato domenica mattina dai Carabinieri in ottempranza a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Dovrà scontare 5 anni di reclusione per rapina e lesioni, per fatti avvenuti nella provincia di Pesaro Urbino. Il giovane è ora recluso nel carcere di Rimini.