Volley C femminile, per la Banca di San Marino nuova sconfitta in trasferta

Repubblica San Marino

| 11:55 - 31 Marzo 2019

Il capitano della Banca di San Marino Chiara Parenti.

Dopo la vittoria casalinga con il Pontevecchio Bologna di sabato scorso, per la Banca di San Marino arriva la solita sconfitta senza appello in trasferta per 3-0 (25/16 25/17 25/15). Le titane non entrano mai in partita contro la Teodora e, per di più, perdono la capitana Chiara Parenti a metà del primo set per infortunio. Le ragazze di coach Sarti non riescono a fare gioco e le avversarie, seconde in classifica, hanno vita facile. Unica nota positiva del week-end, la contemporanea sconfitta del Flamigni San Martino che lascia le cose immutate in zona retrocessione.

BANCA DI SAN MARINO Parenti, Magalotti 7, Sara Pasolini 6, Vanucci 5, Fiorucci 10, Piscaglia 2, Para 1, Tura, Canuti, Ridolfi (L1), Alice Pasolini (L2), Giovanardi. All. Stefano Sarti.

CLASSIFICA Fenix Faenza 48, Teodora Ravenna 43, La Greppia Cervia 42, Retina Cattolica 40, Castenaso 39, Claus Forlì 37, Massavolley 37, Maccagni Molinella 26, Pontevecchio Bologna 23, Gut Chemical Bellaria 22, Banca di San Marino 17, Flamigni San Martino 17, Rubicone In Volley 5.

PROSSIMO TURNO (23^ giornata) Sabato 6 aprile ore 17 a Serravalle: Banca di San Marino – Gut Chemical Bellaria.

Legenda: Promossa, Play-off, Retrocessa.