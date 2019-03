Volley B2 fermminile, l'Emanuel Riviera Volley sottotono: ko a Rubiera per 3-1

Sport

Rimini

| 11:40 - 31 Marzo 2019

Sconfitta a Rubiera per la Emanuel Riviera Volley.

Dopo una lunga striscia di vittorie, l'Emanuel Riviera Volley cade a Rubiera per 3-1. La partita npn è stata bella, con molti errori da entrambe le parti; le reggiane approfittano di un Riviera sottotono e con più lucidità fanno loro la gara. Una Vujevic (16 punti) ispirata non basta per suonare la carica. Con questo scivolone la squadra di Nanni esce dalla zona playoff. è scivolata al quarto posto (45 punti), a -2 dall'Esperia e ad uno dalla Libertas Forlì, clamorosamente sconfitta per 3-0 in casa dalla Fruvit Rovigo. Ora sabato prossimo il derby casalingo contro la Stella.

Il tabellino

Rubiera - Riviera 3-1

EMANUEL RIVIERA VOLLEY Catalano 2, Zucchini 6, Nicoletti, Orsi 4, Godenzoni 16, Leonardi 16, Vujevic 16, Aglio, Magi, Macchi L. N.e. Bissoni, Benvenuti, Ariano. All. Nanni

RUBIERESE: Galli 4, Venturelli, Paterlini5, Macchetta 14, Arduini 15, Rossi 10, Puglisi 13, Marzadori, Baccarini 1, lib Freddi. N.e. Campani. All. Longagnani.

: 25-20, 21-25, 26-24, 25-22

NOTE: Punti battuta 5. Err batt 18. Muri 5. Errori 18

RUBIERESE: Punti batt 6. Err batt 14. Muri 7. Errori 14.