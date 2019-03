Volley B2 femminile, per la Caf Acli Stella vittoria da tre punti contro il fanalino di coda

Sport

Rimini

| 10:55 - 31 Marzo 2019

La Caf Acli Stella cerca la salvezza.

Contro il fanalino di coda Calerno S. Ilario, formata da giovanissime ragazze U16 che fra l’altro hanno lasciato a casa alcune altre giovani impegnate domenica in una finale U18 regionale, la Caf Acli Stella raccoglie tre punti (3-0). Ne è venuta fuori una facile vittoria per Caf Acli Stella che non ha mai perso la concentrazione e il giusto approccio con la gara.

Caf Acli Stella spera ancora di risalire la china della classifica e fare punti anche con squadre più toste a cominciare dal difficilissimo incontro del prossimo sabato col Riviera Rimini alla Casa del Volley (ore 17:30).

Il tabellino

CAF ACLI Stella Rimini-Calerno S. Ilario RE 3-0

CAF ACLI STELLA RIMINI: Ambrosini 3, Cicoria 8, Gugnali 13, Francia 7, Costantino 4, Bologna 8, Jelenkovic lib., Tomassucci 7, Bascucci 2, Bigucci 1, Mazza 0. All. Piraccini.

CALERNO S.ILARIO RE: Caruso 1, Neroni 4, Gorla 2, Lomoro 1, Mantovani 2, Belotti 8, Zaramella 0, Friggeri 5, Tellone 8, Bruno Lib. Allenatore Amoros.

PARZIALI: 25-15, 25-11, 25-15

NOTE: BV: St 5 S.Il 2. BE: St 6 S.Il 4. M: St 4 S.Il 3.