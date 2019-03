Scm Group in pista per la Rimini Marathon insieme all’auto solare ‘Emilia 4’

Attualità

Rimini

| 10:46 - 31 Marzo 2019

Il gruppo SCM con l'auro solare 'Emila 4'.

È sempre più numeroso, internazionale e di ogni etàn, il “team” schierato da Scm Group per la Rimini Marathon. Anche quest’anno l’evento, giunto alla sesta edizione, ha coinvolto il Gruppo industriale riminese che con centinaia di collaboratori e i rispettivi famigliari ha dato un importante contributo ai numeri complessivi della manifestazione.

Domenica 31 marzo è stato abbondantemente superato, infatti, il record raggiunto nel 2018 di cinquecento partecipanti, a conferma della rinnovata partnership tra Scm Group e gli organizzatori dell’evento e, più in generale, del forte legame dell’azienda con il territorio e con quelle iniziative nate, come in questo caso, per diffondere valori importanti quali il divertimento sano e lo sport.

Quasi 150 partecipanti sono scesi in pista solo per la Scm Ten Miles e la Maratona mentre i restanti hanno affollato la “Family Run” con tantissimi bambini e ragazzi in pole position. Non sono mancati neppure i dipendenti di Scm Group arrivati appositamente per l’evento da altre sedi italiane dell’azienda e da alcune filiali all’estero, soprattutto Russia e Germania.

Oltre a scendere direttamente in pista, l’azienda riminese ha confermato la propria presenza con uno stand all’interno del “Marathon Village”, all’Arco d’Augusto, dove la mattina di domenica si sono riversati gran parte degli atleti Scm Group per la foto di rito prima di recarsi ai nastri di partenza. Di fianco allo stand del Gruppo, quest’anno, anche un ospite d’eccezione, in sintonia con la forte impronta ecologica dell’evento: la prima auto solare made in Italy “Emilia 4”, progettata e costruita dall’Università di Bologna con il supporto tecnologico di Scm Group e vincitrice la scorsa estate dell’American Solar Challenge. Per l’auto, che ha attirato l’attenzione già dalle prime ore di sabato di molti riminesi, quello di domenica è stato l’ultimo appuntamento con il grande pubblico prima di “tornare ai box” per prepararsi alla prossima sfida, la World Solar Challenge in Australia il prossimo ottobre.