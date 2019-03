Basket C Silver, colpo in trasferta per i Dulca Angels: 53-63. Secondo posto in classifica

Sport

Santarcangelo di Romagna

31 Marzo 2019

Successo in trasferta per i Dulca Angels ora al secondo posto in classifica.







Partita portata a casa dai Dulca Angels e strappata a un coriaceo Cvd (53-60) più con la determinazione che con il bel gioco, in una serata che sin dal primo quarto si è rivelata difficile per i ragazzi di coach Evangelisti.

Parte forte Zannoni con 9 punti consecutivi mentre Cvd risponde con Santilli in mezzo all’area, in una prima fase che sempre punto a punto termina sul 19 a 17 per i Clementini. Secondo quarto con i padroni di casa che stringono in difesa, mentre le tante palle perse dei Santarcangiolesi favoriscono le conclusioni di un ottimo Trois e Cvd va avanti nel punteggio. Fornaciari spezza la difesa di casa con una schiacciata a difesa schierata e Fusco segna in acrobazia ma sono solo 2 lampi nel deserto e Santarcangelo finisce sotto nel punteggio 31 a 28 alla pausa lunga.

Ripresa che parte con gli Angels più convinti, Fornaciari con le sue giocate dà uno strappo che sembra importante e quando serve De Martin che segna al volo in contropiede il punteggio dice 47 a 37. Timeout per coach Gatti che si mette a zona e blocca completamente l’attacco degli ospiti, Lelli e Santilli riavvicinano il Cvd nel punteggio che sul finire di quarto è 47 a 44 per Santarcangelo.

Ultimo quarto con i ragazzi di Evangelisti che non sembrano trovare l’antidoto alla zona sbagliando ripetutamente da tre, così Cvd rimette il naso avanti con Bernardi in penetrazione. Timeout per coach Evangelisti che pesca nel mazzo Raffaelli fino a lì silente ma che con 2 bombe consecutive da ai Clementini 5 punti di vantaggio che saranno importantissimi nell’economia della gara.

Negli ultimi due minuti l’ottima difesa e un rimbalzo offensivo più canestro di Zannoni fissano il punteggio sul 60 a 53 con una vittoria che permette a Santarcangelo in attesa del recupero, mercoledì a Castenaso, di raggiungere il secondo posto in coabitazione con Medicina e Olimpia Castello entrambe perdenti nell’ultimo turno.





Il tabellino



Cvd -Dulca Angels 53-60



Cvd: Baccilieri 2, Trois 12, Bernardi 3, Sighinolfi 5, Penna 4, Fuzzi 9, Santilli 10, Lelli 8 , Barbato, Pellacani ne. All Gatti

Angels: Zannoni 13, Colombo, Lucchi 2, Fusco 9, Russu 8, Raffaelli 6, Fornaciari 15, De Martin 6, Massaria, Adduocchio ne. All. Evangelisti.



Arbitri Caravita, Fabiano



Parziali 17-19 31-28 44-47 53-60