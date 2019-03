Torna CinéCamp: l’appuntamento dedicato al pubblico under16 si ‘svela’ ai Movie Days di Riccione

Eventi

Riccione

| 10:22 - 31 Marzo 2019

Cinecamp in collaborazione con Giffoni Film Festival.

L’evento, diventato negli anni un importante punto di riferimento per società di distribuzione, industria ed esercenti, mantenendo inalterata la sua identità business e professionale, attraverso le presentazioni dei listini, gli incontri professionali, i workshop e l'area espositiva del Trade Show, in vista della nona edizione consolida il suo rapporto con Giffoni Experience. Si riconferma, infatti, la possibilità di partecipare all’iniziativa con tutta la famiglia, prevedendo in parallelo allo svolgersi della manifestazione professionale un programma di attività dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

CinéCamp, realizzato in collaborazione con Giffoni, offrirà quattro giorni di proiezioni, giochi, attività, laboratori ed eventi collegati al mondo del cinema sotto la guida di facilitator e supervisor del Festival per appassionare, far divertire e coinvolgere la generazione under 16.

Ad anticipare l’appuntamento di luglio, lunedì 1 aprile, saranno i Movie Days di Riccione, la giornata di cinema dedicata alle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio. La manifestazione, organizzata da Cineventi, in collaborazione con Giffoni e con il patrocinio del Comune di Riccione - Assessorato ai Servizi Educativi, sarà anche l’occasione per presentare il nuovo programma di CinéCamp 2019. Ad accogliere gli studenti, insieme a Remigio Truocchio, ci saranno i facilitator di Giffoni Experience, Carla Paglioli e Andrea Contaldo.

I ragazzi partecipanti potranno vedere, in anteprima nazionale, Berni e il Giovane Faraone, il nuovo film evento live-action, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia. Il regista Marco Chiarini e l’attrice protagonista Emily De Meyer saranno presenti in sala per rispondere alle domande del giovane pubblico. Il film sarà dal 20 luglio in cinema selezionati. Altra proiezione riservata ai partecipanti dei Movie Days Riccione è Conta su di me di Marc Rothemund, vincitore della sezione Generator +13 alla 48^ edizione del Giffoni Film Festival.