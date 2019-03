Calcio Promozione, al Gabicce Gradara sta stretto il pari sul campo del Barbara (0-0)

Sport

Gabicce Mare

| 20:29 - 30 Marzo 2019

Le due squadre a centrocampo.

Il Gabicce Gradara dà seguito alla vittoria sull’Osimana pareggiando sul campo del Barbara (0-0), terzo in classifica e impegnato a raggiungere i playoff: la squadra di casa resta a 16 punti dalla Vigor Senigallia che ha pareggiato a San Lorenzo in campo. Con questo pareggio e le concomitanti sconfitte di Valfoglia e Cantiano, il Gabicce Gradara è salito al quinto posto in coabitazione proprio con Valfoglia e Cantiano.

Ottima la prestazione della squadra di Papini che non ha sfruttato alcune situazioni di gioco favorevoli nel primo tempo con Vegliò e Grassi e nella ripresa ancora con Vegliò e Grassi mentre Bastianoni dal limite ha avuto sui piedi una favorevole opportunità su punizione. Se nel primo tempo la partita è stata in equilibrio, nella ripresa il pallino del gioco è stato a lungo nelle mani degli ospiti che hanno mostrato personalità di fronte alla terza della classe e efficaci trame di gioco.

Nel primo tempo oltre alle iniziative citate di Vegliò e Grassi (tiri a lato) da segnalare per gli ospiti all’11’ una giocata di Paolini in acrobazia con palla a lato nell’area piccola. Al 22’ un colpo di testa di Fabbri a centro area non viene raccolta dal baby Pedini, protagonista di una buona prestazione; al 27’ altro tiro fuori misura di Vegliò, al 36’ punizione di Grassi parata in due tempi.

Nella ripresa è il Gabicce a fare la partita. Al 3’Celato, per il resto inoperoso, devia in angolo una conclusione insidiosa di Paolini. Al 14’ grande occasione per il Gabicce Gradara: cross di Bastianoni dalla destra, Grassi a centro area calcia fuori. Al 28’ Mattioli viene graziato dall’arbitro per un fallo di reazione su Vegliò e il tecnico del Barbara sostituisce opportunamente il suo giocatore. Al 35’ un tiro di Vegliò finisce fuori e al 49’ Bastianoni calcia alto sulla traversa.

“Sono contento della prestazione, la squadra sta tornando ad esprimersi su buoni livelli, è ritornata fiducia e questo è un buon segnale in vista delle ultime tre partite da cui intendiamo raccogliere il massimo” spiega a fine partita il tecnico Papini. Altro dato significativo è l’esordio di un giovane della squadra Allievi, Granci (classe 2003), subentrato nella ripresa mettendosi in buona luce.

Il tabellino

Barbara – Gabicce Gradara 0-0

Barbara: Titti, Ceccacci (14’st Serantoni), Gregorini, Mattioli (36’st Fiordelmondo), Carboni N. (29’pt Pasqualini), Spezie, Rossini (20’st Saturni), Cardinali, Paolini, Carboni M., Penacchini. All. Mancini

Gabicce Gradara: Celato, Freducci, Costa (35’ st. Konè), Bastianoni, Passeri, Sabattini, Pedini (30’ st. Granci), Grandicelli (23’ st. Pratelli), Vegliò, Grassi, Fabbri. All. Papini

Arbitro: Pasqualini di Macerata

Note: ammoniti: Carboni N.,Mattioli, Cardinali; Vegliò.