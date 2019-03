Volley B, la Rovelli ko oin casa nel derby contro Forl (0-3): è retrocessione

Sport

Morciano di Romagna

| 19:47 - 30 Marzo 2019

La Rovelli Morciano è retrocessa in serie C.

Anche la matematica esprime il suo giudizio finale, con la retrocessione matematica della Rovelli. Oramai irraggiungibile oramai il terzultimo posto, la squadra valconchina deve registrare l’ennesima delusione, proprio nel derby delle deluse romagnole, agli ultimi due posti in classifica. La partita si racchiude nei due differenti approcci delle squadre: Forlì crede ancora nella salvezza, Morciano invece no. Quel briciolo di determinazione in più basta ai forlivesi per incamerare tre punti importantissimi, pur mostrando tutti i limiti che hanno portato la squadra nei bassifondi della classifica, la mancanza di cattiveria agonistica invece regola tristemente i cioccolatieri. Che ora devono solamente guardare avanti con serenità, cercando quello spunto di orgoglio, nelle restanti tre partite in programma.

Il tabellino

DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO – CELANESE FORLI’ 0 – 3

DOLCIARIA ROVELLI: Stella 4, Morichelli 9, Omaggi 3, Vanucci 6, Mille 5, Kiva 10, libero Benini, Daniel 0, Calandriello n.e., Maggioli N.E., Fabbri 0. All. Rovinelli.

FORLI’: Mariella 5, Mambelli 17, Olivucci 6, Kuznetov 13, Peschiulli 4, Donati 6, libero Kunda G., L2 Balestra, Kunda n.e., Casamenti n.e., Soglia n.e., Pirini M. 0. All. Kunda.

PARZIALI: 18-25/17-25/19-25

ARBITRI: Giulietti- Magnino.

NOTE: ROVELLI b.s. 11 ace 1 muri 6 errori 13. FORLI’ : b.s. 8 ace 7 muri 7 errori 9