Basket C Gold, Albergatore Pro di scena a Castelnovo: test per i playoff

| 18:43 - 30 Marzo 2019

Domenica Albergatore Pro è di scena a Castelnovo, un altro test in vista dei playoff. “Affrontiamo una squadra forte, rinforzata da un giocatore di serie B come Mazic e che ha l'obiettivo di arrivare terza in classifica - dichiara il coach Massimo Bernardi - ; inoltre sarà una trasferta lunga di circa tre ore. Sicuramente sarà una prova generale di una partita di playoff da giocare in trasferta, per questo dovremo dare il meglio di noi stessi."

Ora la prima avversaria nei playoff sarebbe Salus Bologna. Se nulla dovesse cambiare, sarebbe un accoppiamento favorevole?

"La mia vita finisce con la partita di domenica contro Castelnovo. La mia vita finisce ogni giorno all'allenamento che dobbiamo affrontare al 150% della nostra attenzione mentale per migliorare i nostri schemi tattici. Noi ragioniamo solo fino alla partita contro L.G, cercando di fare la migliore partita possibile perchè giochiamo contro un avversario molto forte che forse ritroveremo anche ai playoff. Potremo assaggiare la nostra affidabilità in trasferta per l'ennesima volta contro una squadra forte."