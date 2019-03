Rompono a calci il vetro della parafarmacia: coppia condannata a sei mesi

Cronaca

Rimini

| 07:13 - 31 Marzo 2019

La stazione di Rimini di notte.

Avevano infranto il vetro della parafarmacia della stazione ferroviaria di Rimini, poi avevano fatto resistenza agli agenti della Polfer intervenuti a fermarli. Due giovani sono stati condannati a 6 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di un 29enne napoletano, domiciliato a Rimini e difeso dall'avvocato Valentina Baroni, e di una 26enne di Santarcangelo, difesa dall'avvocato Lucia Varliero. La sentenza di primo grado è stata confermata in appello.



I FATTI. Il 29 settembre del 2012, intorno alle dieci, i due giovani infransero a calci il vetro della parafarmacia, per futili motivi. Furono alcuni viaggiatori presenti in stazione a chiamare la Polfer, che grazie alle loro testimonianze, individuò i due vandali. Il 29enne cercò di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario, ma fu scoperto e bloccato. A quel punto intervenne la 26enne e ci fu una colluttazione. I due cercarono infatti di liberarsi dai poliziotti per scappare, senza riuscirci. Nella concitazione il ragazzo pronunciò anche una frase di minacce verso i poliziotti: "Liberatemi o vi ammazzo e vi spacco tutte le vostre automobili". Per la loro condotta, la pubblica accusa aveva chiesto condanna a 7 mesi. Assoluzione dall'accusa di danneggiamento, in quanto il reato è stato depenalizzato.