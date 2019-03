Pasqua a Bellaria con il concerto di Irama, reduce dal successo di Sanremo

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:10 - 30 Marzo 2019

Irama.

In vista delle sorprese per la stagione estiva che verranno presto svelate, Bellaria Igea Marina si prepara al “weekend lungo” di Pasqua presentando un ricco calendario tra concerti, sport e cultura, tutto rigorosamente gratuito per il pubblico.

CONCERTO DI IRAMA. Domenica 21 aprile, nel giorno di Pasqua, il concerto di Irama, in programma alle ore 21.30 in Piazza Matteotti. Irama, amatissimo dal pubblico, continua a consolidare l’anno ricco di successi con la certificazioneplatino ottenuta per La ragazza con il cuore di latta, il brano con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Il singolo sanremese fa parte dell’edizione speciale dell’album Giovani, intitolato Giovani per sempree pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione#1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk. L’importante risultato raggiunto dal brano si affianca al doppio platino del disco precedente Plume, al disco di platino di Giovani, al triplo platino del singolo Nera, al disco d’oro di Un giorno in piùe alla certificazione platino di Bella e Rovinata. Il brano conta 18,4 milioni di stream su Spotify ed è accompagnato dal videoclip, ideato dai Boyz in the Hood, al secolo Lorenzo Galli e Felipe Coinceicao, in cui protagonista è l’amore nella sua completezza, un sentimento reale che va oltre tutte le difficoltà, con due ragazzi che vogliono viversi nonostante tutto ciò che gli sta intorno.



IL CONCERTO DEI RICCHI E POVERI. Ad aprire le festività pasquali, sabato 20 aprile in piazza Matteotti alle ore 21.30, i Ricchi e Poveri in concerto, un gruppo musicale italiano nato a Genova nel 1967, attualmente formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I Ricchi e Poveri sono sulla scena musicale da quasi cinquant’anni e sono tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, più di venti milioni nel mondo. Negli anni settanta e ottanta alcuni dei loro singoli raggiungono la vetta delle classifiche italiane e internazionali. Partecipano a dodici edizioni del Festival di Sanremo, arrivando due volte al secondo posto e vincendo nel 1985 con “Se m’innamoro”. Tra i brani di maggior successo: “Che sarà”, “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo”, “Voulez vous danser” e “La prima cosa bella”. Alcune canzoni tra le quali “Come Vorrei”, “Piccolo Amore” e “Coriandoli su di noi” sono diventate le sigle di popolari trasmissioni televisive.