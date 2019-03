Opel Marcar diventa partner del Misano World Circuit, con auto e mezzi tecnici di servizio

Attualità

Misano Adriatico

| 15:04 - 30 Marzo 2019

Marco Ciavatta di Opel Marcar e Andrea Albani (foto Marzio Bondi).

Opel Marcar è il nuovo partner di Misano World Circuit che arricchisce la folta schiera di brand che affiancano il circuito internazionale nella sua attività annuale.

Un marchio prestigioso come Opel, con la concessionaria ufficiale Marcar di Rimini è da oggi ufficialmente al fianco di MWC coi suoi mezzi.



“Un nuovo partner commerciale – il commento di Andrea Albani, managing director MWC – è sempre motivo di soddisfazione. Doppia, se è del territorio, ed in questo caso un’azienda come Opel Marcar, con oltre 50 anni di storia, all’insegna della professionalità e del dinamismo”.



“MWC rappresenta il luogo della passione per i motori e negli ultimi tempi le auto sportive hanno avuto un rinnovato protagonismo – commenta Marco Ciavatta, titolare di Opel Marcar – Si aggiunge una immagine all’insegna del dinamismo e dell’innovazione. Opel Marcar si ritrova pienamente in questi valori e siamo felici di accostare il nostro brand a MWC con mezzi utili a svolgere compiti anche delicati e di rappresentanza”.



Saranno ‘targate’ Opel Marcar la Medical Car ufficiale di MWC, con il modello Grandland X a disposizione del team di medici guidato dal Dott. Eraldo Berardi; uno shuttle Opel Combo Life per gli spostamenti della stampa e dei fotografi all’interno del circuito,



Si aggiungono una courtesy car Opel Mokka X e una serie di mezzi tecnici Opel Combo Cargo a disposizione dei marshall, all’opera per la sicurezza in pista.



La consegna ufficiale è avvenuta oggi a Misano World Circuit nella giornata di apertura dell’Elf CIV 2019, alla presenza di Marco Ciavatta titolare di Opel Marcar e Andrea Albani, managing director MWC.