L'ultramaratoneta Giorgio Calcaterra testimonial Reggini per la nuova Volkswagen T-Cross

Attualità

Rimini

| 14:59 - 30 Marzo 2019

Giorgio Calcaterra e la nuova Volkswagen T-Cross (foto Davide Piras).

Riflettori accesi sulla Rimini Marathon che vede protagonista la strada. Nell’occasione, Reggini, partner della manifestazione, ha presentato la new entry di casa Volkswagen: T-Cross, il City SUV dal carattere urbano, pratico e cool che ben si identifica con lo spirito del grande evento sportivo internazionale che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative. Sabato mattina ai piedi dell’Arco d’Augusto l’attesa Volkswagen ha fatto il suo debutto ufficiale con un ambassador d’eccellenza: il campione mondiale ultramaratoneta Giorgio Calcaterra, vincitore per dodici volte della cento chilometri del Passatore, che ha incontrato i fan e firmato gli autografi. Domenica 31 T-Cross ancora protagonista ai nastri di partenza, accanto all’arco gonfiabile dello start, con il suo look sbarazzino e lo stile improntato su distintività e personalizzazione. La primavera di casa Reggini inizia quindi all’insegna della strada, con un grande sportivo e un City SUV che coniuga stile moderno e funzionalità.