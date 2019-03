Tennis, Federico Bertuccioli ai quarti dell'Open BNL di Ortisei: battuto Walter Trusendi

Sport

| 14:44 - 30 Marzo 2019

Fedferioco Bertuccoli ai quarti dell'Open BNL di Ortisei:.





Ancora un torneo da protagonista per Federico Bertuccioli in un 2019 fin qui davvero ricco di soddisfazioni. Reduce dal successo in doppio, con semifinale in singolare, nel torneo Open BNL andato in scena al Circolo Tennis Bari, il ventenne allievo della San Marino Tennis Academy ha raggiunto i quarti anche nella tappa di qualificazione agli Internazionali Bnl d’Italia in corso ad Ortisei.

Il 2.4 pesarese, allenato da Giorgio Galimberti, al primo turno ha sconfitto per 6-3 6-4 Manuel Plunger (classifica 2.6), al secondo ha superato con un periodico 6-4 l’altro 2.6 Leonardo Nava, quindi negli ottavi l’exploit ai danni del 2.2 Walter Trusendi, quarto favorito del seeding, eliminato con il punteggio di 7-5 6-4, prima di cedere 6-4 7-5 al 2.2 Andrea Guerrieri, quinta testa di serie, nel match che valeva un posto nelle semifinali.