L'europeo del calcio Under 21 si gioca in Italia e San Marino. Il trofeo in mostra a Rimini

Sport

Rimini

| 13:52 - 30 Marzo 2019

La Germania detentrice del trofeo (vinto nel 2017 a spese della Spagna).

Domenica 31 marzo, in occasione della Rimini Marathon, il campionato di calcio Uefa Euro Under 21 - in programma in cinque città italiane (Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste e Udine) e San Marino dal 16 al 30 giugno - farà tappa a Rimini per un Trophy tour. Saremo in piazza Cavour dalle 9 alle 18. I fan avranno l’opportunità di scattarsi delle foto con l’autentico trofeo della competizione che sarà esposto per tutta la giornata. Fra le opportunità per il pubblico un gioco VR: grazie all’utilizzo di una tecnologia di virtual reality, ci si potrà mettere alla prova come portiere / attaccante di una squadra di calcio simulando le gesta dei campioni. Musica e animazione coinvolgeranno tutti i passanti: all’interno del Villaggio saranno regalati i gadget dell'Europeo Under 21. All'interno del villaggio ci sarà anche un artista di street-art che creerà in diretta un'opera artistica a tema Europeo U21.