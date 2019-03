Ristoratore riminese si beffa del fisco con scontrini tarocchi: scoperto dalla Finanza

Cronaca

Rimini

| 13:09 - 30 Marzo 2019

scontrino (foto di repertorio).

Durante i controlli effettuati per il contrasto al lavoro nero, la Guardia di Finanza ha scoperto l'utilizzo di false ricevute fiscali da parte di un ristoratore di Rimini. Durante i controlli in primis i finanzieri hanno rilevato tre mancate emissioni di ricevute per oltre 300 euro di incassi. Ma approfondendo gli accertamenti è emerso che il ristoratore utilizzasse bollettari di ricevute fiscali simili a quelli regolari, ma appunto falsi. A seguito di verifica della gestione contabile, i finanzieri hanno quantificato in 850 le ricevute false consegnate a ignari clienti, convinti della validità del documento fiscale.