FOTO Nuovo ingresso e valorizzazione percorsi d'accesso per il museo Sulphur di Perticara

| 12:46 - 30 Marzo 2019

Sabato mattina tagliato del nastro per il nuovo ingresso del Museo Sulhhur. L'intervento ha riguardato la sistemazione esterna della facciata del museo e la valorizzazone dei percorsi di accesso, progetto fortemente voluto dalla Pro loco di Perticara, in collaborazione con il comune di Novafeltria. La progettazione e direzione dei lavori è stata eseguita dall’Architetto Gianessi Agostino e dall’Ing. Giulio Giorgini; coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il Geometra Mirco Bucci. I lavori sono stati svolti da Brizzi Costruzioni, Artigiana Ferro B&B, da Cieli e Terra Nuova nuova Coop. Sociale, da Corazzini Srl.