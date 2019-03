Volley A2 femminile, l'Omag di scena a Caserta ma ha perso la schiacciatrice Fairs

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:25 - 30 Marzo 2019

L'esultanza dell'Omag di San Giovanni in Marignano.



L’Omag di San Giovanni in Marignano è di scena domenica a Caserta col morale a mille dopo due vittorie consecutive (sfatando pure il tabù trasferta). Nonostante la parola d’ordine sia “umiltà”, la squadra non vuole fermarsi e cercherà di sfruttare al meglio questo momento positivo e il clima di sano entusiasmo che si è ricreato nel gruppo. Per contro, neanche il tempo di festeggiare la conquista matematica dei play off per la terza stagione consecutiva che, nella gara contro Orvieto, l’americana Erin Fairs si è procurarata un serio infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio. Un brutto colpo per la società e per i tifosi perché in pochi mesi Erin è riuscita ad entrare nel cuore di tutti come atleta e soprattutto come persona.

Tornando a Caserta, è una delle squadre meglio attrezzate del campionato: con a disposizione la ceca Matuszkova, le veterane del volley del Cella, Ghilardi e Dalia e la freschezza di Melli, che ha mostrato tutto il suo potenziale nella recente gara di andata. La Volalto sta dando del filo da torcere un po' a tutte le squadre ed è assolutamente ancora in “lotta” per rimanere agganciata al treno dei play off.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Saja per la Omag partirà con Battistoni in palleggio, Manfredini a chiudere la diagonale, Saguatti e Pinali in posto 4, Lualdi e una tra Caneva e Gray al centro e Gibertini libero.

Bracci per la Volalto Caserta potrebbe rispondere con Dalia al palleggio, Matuszkova opposto, Melli e Cella in posto 4, Frigo e Repice al centro e Ghilardi libero.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Alessandro Noce ed Antonio Gaetano e potrà essere seguito come di consueto sulla pagina di legavolleyfemminile.it. Purtroppo il match non sarà trasmesso in diretta streaming.

