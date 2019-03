La Prefettura apre due Tavoli di confronto sulla vicenda della Società ‘Rovereta s.r.l.’

Attualità

Coriano

| 08:59 - 30 Marzo 2019

Rovereta Petroltecnica.

Il sequestro degli impianti del complesso industriale della Società “Rovereta s.r.l.” di Cerasolo approda in Prefettura con due tavoli di confronto. Ad essere coinvolti nella vicenda, sono più versanti particolarmente sensibili per la collettività e per gli stessi lavoratori fortemente preoccupati per i profili occupazionali.



Il Prefetto, garante della coesione sociale sul territorio, ha pertanto ritenuto di convocare i due separati Tavoli tenutisi giovedì e venerdì ai quali hanno partecipato, unitamente ai diversi numerosi soggetti che si sono alternati per competenze, il Sindaco del Comune di Coriano e i vertici aziendali, sia di “Rovereta s.r.l.” sia di “Petroltecnica s.p.a.” che ne detiene le quote societarie.



Nell’ambito del primo, con le autorità competenti in materia, sono stati affrontati tutti i risvolti di natura ambientale che attengono all’attività stessa dell’azienda.



Con il Tavolo di venerdì, convocato su espressa richiesta delle Organizzazioni Sindacali, che ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione dell’Agenzia Regionale del Lavoro, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della Provincia e di Confindustria Romagna, si è invece fatto il punto della situazione con riferimento ai profili occupazionali.