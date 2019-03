Atletica, "Prof" Riminese campione mondiale Master

Sport

Rimini

| 07:11 - 30 Marzo 2019

Il riminese Giuseppe Ugolini sul podio.

Confermando l’eccellente stato di forma che gli aveva consentito di vincere agevolmente il titolo italiano indoor sugli 800 metri nell’ultimo fine settimana di febbraio al Palaindoor di Ancona,

Giuseppe Ugolini, il “prof” riminese classe 1961, ha conquistato giovedì 28 marzo un prestigioso risultato, il titolo mondiale master indoor sugli 800 metri fra gli over55, nel corso dei campionati mondiali di Torun (Polonia).

Il successo è stato impreziosito dal fatto che è venuto al termine di una gara combattutissima, che lo ha visto prevalere con 2’08”02 di soli 10 centesimi sul canadese Paul Osland, con il terzo e quarto classificati al traguardo a meno di 30 centesimi!

Tesserato per l’Olimpia Amatori Rimini ed allenato da Elena Borghesi, anche lei mezzofondista di ottimo livello, Ugolini con il “crono” di Torun ha migliorato il primato italiano over55 da lui stesso detenuto, ed ha “riscattato” il pur ottimo terzo posto negli 800 metri messo in carniere a settembre 2018 ai Campionati mondiali outdoor di Malaga, quando non riuscì a conquistare l’oro per 10 centesimi, quei dieci centesimi che questa volta gli hanno consentito di salire sul gradino più alto del podio.