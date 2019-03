Ciclista investito a Bellaria, elisoccorso sul posto: è grave

| 17:57 - 29 Marzo 2019

Un 65enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. I fatti sono avvenuti alle 16 circa di venerdì: l'uomo era in sella alla sua bicicletta, quando si è scontrato con un Suv Bnw X3 in via Ravenna, all'incrocio con la via Orazio Flacco Quinto. Il ciclista è stato sbalzato dalla sella e ha rovinato sull'asfalto. Il personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, ha disposto il ricovero in codice tre con l'eliambulanza. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi dell'incidente.