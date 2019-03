Un convegno sull'imposta di soggiorno e sui risvolti penali della legislazione

Attualità

Rimini

| 17:18 - 29 Marzo 2019

La Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna organizza a Rimini, venerdì 5 aprile 2019, un workshop interattivo sul tema: “L'imposta di soggiorno: risvolti penali e tributari alla luce della giurisprudenza più recente”.

«L’imposta di soggiorno – spiega in una nota l'avv. Fabio Falcone, presidente della Camera e moderatore dell'incontro - rientra oramai tra le principali entrate di natura tributaria dei Comuni ad elevata ricettività turistica, e, allo stesso tempo, rappresenta uno dei temi per i quali il confronto tra amministrazioni comunali ed albergatori è sempre più acceso. Origine delle incomprensioni tra soggetti attivi e passivi dell’imposta è senza dubbio la disposizione nazionale che ha introdotto il tributo, che lascia margini interpretativi ed applicativi troppo ampi e controversi; la rilevanza della questione ha assunto non solo implicazioni tributarie, ma anche penali per gli operatori del settore che chiedono maggiore chiarezza ed equità, anche alla luce delle ultime pronunce della Corte dei Conti».



Queste le relazioni in programma:

la dott.ssa Anna Maria Argentino, dottore commercialista in Napoli e Ph.D. in diritto tributario europeo, chiarirà i profili ricostruttivi del tributo e della normativa nazionale ad oggi vigente, evidenziandone le criticità e le auspicabili modifiche;

l’avv. Francesco Vasini del Foro di Rimini illustrerà il recente orientamento giurisprudenziale in tema di omesso versamento dell’imposta di soggiorno: si va dall’appropriazione indebita al peculato;

il dott. Giuseppe Tagliamonte, giudice presso la Corte dei Conti regione Basilicata, illustrerà lo status quo dell’interpretazione giurisprudenziale e delle ultime pronunce emesse in materia;

la dott.ssa Ivana Manduchi, dirigente del settore risorse tributarie del Comune di Rimini, approfondirà le recenti novità in tema di locazioni brevi e le problematiche legate al ruolo del gestore ed alla riscossione dei tributi, illustrando ai partecipanti i nuovi processi di recupero.



Interventi di saluto previsti:

prof. Giuseppe Savioli, presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Rimini

avv. Roberto Brancaleoni, presidente Ordine Avvocati Rimini

dott.ssa Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini

È stato invitato il dott. Gian Luca Brasini, assessore alle risorse finanziarie del Comune di Rimini,

Il convegno si chiuderà con una tavola rotonda, nella quale sarà possibile lo scambio di opinioni tra relatori, operatori del settore e rappresentanti degli enti locali.



