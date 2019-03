Rimini: rivoluzione in pizzeria, il menù si sfoglia sull'Ipad integrato nel tavolo e si ordina senza cameriere

Attualità

Rimini

| 07:14 - 31 Marzo 2019

Clienti in pizzeria.

La pizzeria Arte&Pizza festeggia i 21 anni di attività a Rimini ed entra nel futuro, con iPad integrati in ogni tavolo per la gestione degli ordini. E' la grande novità che da oggi, domenica 31 marzo, sarà al servizio dei clienti nella nuova sede di via Marecchiese 84. In pratica ogni cliente, cliccando un pulsante, attiverà un iPad a scomparsa, ruotabile di 360° per essere a portata di click dei commensali, al fine di effettuare la comanda, trasmessa alla cucina, alla pizzeria o al bar. "Tutto in maniera semplice e intuitiva, il cliente potrà anche tenere sotto controllo il conto per evitare sorprese!", spiega Michele di Arte&Pizza. Gli iPad in futuro saranno anche messi in rete tra di loro, per dare vita a serate a tema e giochi interattivi. "Il programma all'interno degli iPad è stato studiato dai nostri consulenti", spiega Michele, emozionato per la riapertura del locale dopo i lavori: "Siamo riusciti nel nostro intento, abbiamo realizzato un grande locale che ci permette di fare tutto, abbiamo mantenuto tutta la nostra squadra di dipendenti per cercare di offrire un servizio sempre migliore". Arte&Pizza, nata nel 1998 come pizzeria da asporto per consegne a domicilio, si è poi sviluppata con due punti vendita su Rimini e un terzo a Riccione. E' stato uno dei primi locali della città a mettere a disposizione un'app personalizzata per ordinare dai propri smarpthone, pc e tablet. Ora entra nel modo più innovativo nell'era tecnologica, dopo aver avviato, da circa un mese, l'attività di somministrazione di pizza nel locale, ampliando l'offerta enogastronomica con la pizza alla pala e la crostineria.