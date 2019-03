A Rimini è in arrivo un weekend di grande sport, musica, cinema, teatro: ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 15:54 - 29 Marzo 2019

La Rimini Marathon.

E’ il week-end della Rimini Marathon, delle passeggiate in centro, delle gite fuori porta, degli appuntamenti a teatro e al cinema. Nessuno sarà deluso insomma. Ecco qualche spunto per organizzare il vostro finesettimana.





TEATRO





Sabato 30 marzo (ore 21,15) presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio gran finale di stagione con i Chronos3 in Assocerò sempre la tua faccia alle cose che esplodono. Regia di Vittorio Borsari. Il testo è stato scritto da Emanuele Aldrovandi, uno dei maggiori drammaturghi della scena teatrale italiana e non solo.





Una villa di campagna, la notte di Natale. Quattro amici che non si vedono da dieci anni si ritrovano per una partita a poker. Sul piatto, oltre ai soldi, c'è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, i tradimenti, le menzogne e gli inganni, in una partita che lascerà i personaggi tutti sconfitti. Regalo di Natale, uno dei film più apprezzati di Pupi Avati, rivive a teatro con la regia di Marcello Cotugno e arriva al Teatro Galli venerdì 29 marzo alle 21.





Spazio al divertimento con la nuova ed irriverente commedia teatrale “Bordello – Cronaca audace di una famiglia atipica” dell’Associazione Culturale “Teatro della clavicola”, che debutterà sabato 30 marzo alle ore 21.00 e domenica 31 marzo 2019 alle ore 16:30 e alle ore 21:00, presso il Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo di Romagna.





MUSICA





Si svolgerà sabato 30 marzo, alle ore 21.00, allo Spazio Tondelli di Riccione, il Memorial "Riccione ricorda Gaspare Tirincanti". Ed proprio a questo genere si ispira il programma musicale della serata che vede sul palco La "Rimini Big Band" diretta da Renzo Angelini. Alla batteria della formazione, il figlio di Gaspare, Claudio Tirincanti.





CINEMA E CULTURA





Sabato 30 marzo alle 17 la Biblioteca comunale di Santarcangelo di Romagna ospita la presentazione del libro di Gianfranco Miro Gori "Rimini nel cinema. Immagini e suoni di una storia ultracentenaria" (Interno4 edizioni). Nel corso della presentazione saranno proiettati due cortometraggi "La bambola" di Flavio Nicolini e "Nasce un campione" di Elio Petri, sceneggiato da Tonino Guerra.





Torna a Rimini sabato 30 marzo Gino Vignali con una nuova inchiesta del vice questore Costanza Confalonieri Bonnet, ancora felice protagonista di trame incalzanti che si intrecciano in una Rimini primaverile e felliniana. L’appuntamento per la presentazione dell’ultima opera di Gino Vignali, da qualche giorno in libreria per Solferino, “Ci vuole orecchio” avrà inizio alle ore 17 di sabato 30 Marzo 2019 al cinema Fulgor di Rimini.





L'associazione Mostra Nazionale d'Antiquariato di Pennabilli organizza, sabato 30 marzo, alle 17:30 nella splendida location dell'Associazione Tonino Guerra, a Pennabilli, una piacevole chiacchierata: Gabriele Romagnoli (scrittore, giornalista, viaggiatore, inviato per il quotidiano La Stampa a New York e nota firma di La Repubblica e Vanity Fair) presenterà il libro "Senza fine. La meraviglia dell'ultimo amore", edito da Feltrinelli.





Continuano domenica 31 marzo le matinée domenicali con la colazione e film al Cinema Fulgor. Nel programma della rassegna dedicata al famoso regista è in proiezione ‘La finestra sul cortile’, con James Stuart e Grace Kelly. Il protagonista, dalla sua finestra, entra nella vita degli altri scoprendo segreti avvolti nel mistero. Orario: dalle 10.00 colazione, 10.30 proiezione del film.





MANIFESTAZIONI E FIERE





Sabato 30 e domenica 31 marzo ritorna la Rimini Marathon, il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, che coinvolge un'intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative. Oltre alla maratona sono previste: Family Run 9 km, Kids Run da 1,8 km e la manifestazione podistica a carattere nazionale, TEN MILES sulla distanza di 10 miglia, ovvero 16.094m, omologato FIDAL.





Dal 29 al 31 Marzo Palariccione Sold Out per Funnel Marketing Live. Oltre 400 iscritti per il più grande appuntamento di Funnel Marketing in Europa. A condurre il protagonista de "Il Milanese Imbruttito" Germano Lanzoni. Ospite speciale il Campione di Nuoto Massimiliano Rosolino. Funnel Marketing Live 2019 è una kermesse di tre giorni rivolta a imprenditori, professionisti, startupper, ecommerce e networker che vogliono acquisire il Sistema di Marketing più efficace del momento, attira ogni anno centinaia di partecipanti.





Sabato 30 e domenica 31 marzo all' RDS Stadium ci sono i Campionati Italiani di Cheerleading e Cheerdance FicecNationals all'RDS Stadium. Tre gare diverse, ma unite quest'anno da un nuovo progetto presentato in collaborazione con la Lega Nazionale Cheer: la Cheersport League, una competizione a punti, dedicata alle cosiddette "small categories" (Partner Stunt, Group Stunt e Cheer Double).





DISCOTECHE





Io e la Tigre tornano con il loro nuovo album ad animare il sabato del Bradipop Rimini. Il nuovo album “GRRR POWER” è un messaggio per incoraggiare tutti quanti ad affrontare le proprie sfide accettando la propria parte più fragile e vulnerabile. Una forza che affonda le radici nel confronto e sostegno reciproco. Appuntamento sabato, ore 23.