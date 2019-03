Giovagnoli Collezioni di Rimini festeggia 40 anni di attività: 'Esempio di azienda solida'

Attualità

Rimini

| 15:42 - 29 Marzo 2019

L’Atelier Giovagnoli Collezioni di Rimini.

Sabato 30 Marzo l’Atelier Giovagnoli Collezioni di Rimini festeggerà un traguardo importante per celebrare i 40 anni di attività. Attesi più di 500 ospiti, non solo le più importanti case produttrici tessili italiane ed internazionali ma anche tanti imprenditori e clienti storici. Giovagnoli Collezioni, punto di riferimento sul territorio ma anche nazionale nel settore dei tessuti d’arredo, carte da parati, tappezzerie, stoffe su misura e componenti d’arredo. Fondata da Valter Giovagnoli nel 1978, l’attività si è subito contraddistinta per la qualità ed originalità dei prodotti offerti e una filosofia di lavoro che predilige la creatività e la ricerca di stile ma che allo stesso tempo lascia libero sfogo alle richieste del cliente.