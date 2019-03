Un etto di marijuana in casa e una piccola serra per piante di cannabis, arrestato

Cronaca

Montescudo

| 15:18 - 29 Marzo 2019

La droga sequestrata al cittadino di Montescudo Monte Colombo.

Venerdì mattina i Carabinieri del NOR del Comando di Riccione hanno arrestato un 34enne residente a Montescudo Monte Colombo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'attività di indagine, i Carabinieri, affiancati dall'unità cinofila antidroga della Polizia Municipale, hanno effettuato la perquisizione domiciliare a carico del 34enne, scoprendo materiale per la coltivazione di piante di cannabis e 100 grammi di marijuana. Tutto è stato posto sotto sequestro, compreso il materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane arrestato sarà processato per direttissima sabato mattina.