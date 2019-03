Miss International sbarca a giugno a Riccione, chi vince rappresenterà l'Italia a Tokio

Attualità

Riccione

29 Marzo 2019

Miss International Beauty Pageant.

Trentadue modelle provenienti da tutta Italia si contenderanno - dal 7 al 10 giugno a Riccione - la fascia di Miss International Italy, il prestigioso concorso di bellezza organizzato da Devis Paganelli.

La vincitrice, dopo una "tre giorni" fra prove di portamento, sfilate e shooting fotografici, volerà a Tokio in Giappone - assieme ad altre 66 finaliste provenienti da tutto il mondo - per rappresentare l'Italia alla finale mondiale.

Grazie alla collaborazione della Vogue Top Models Agency, le "miss" in gara a Riccione sfileranno per la finalissima del 9 giugno sulla passerella del Nikka Club che, per l'occasione, trasformerà la sua elegante sala centrale in un set televisivo con le telecamere di Star TV e la messa in onda su canale nazionale SKY.

Ad ospitarle, durante il loro soggiorno nella Perla, sarà l'Hotel Avana, quartier generale della direzione nazionale italiana del contest, e il Ristorante Azzurra, oggi divenuto Hosteriazzurra che - sotto la direzione di Maurizio Signorini - ha da poco avviato nuove iniziative gastronomiche.

Miss International (ufficialmente intitolato The International Beauty Pageant) è un concorso di bellezza internazionale. Insieme con i concorsi rivali - Miss Mondo, Miss Universo e Miss Terra - Miss International è uno dei concorsi di bellezza maggiormente pubblicizzati al mondo. Tutti e quattro i concorsi formano il Big Four international beauty pageants (quattro grandi concorsi internazionali di bellezza). Chiamato anche "Festival della bellezza" o "Olimpiadi della bellezza", questo concorso non si basa unicamente sull'aspetto fisico. Le concorrenti devono infatti svolgere un ruolo di "ambasciatrici di pace e bellezza" e pertanto devono dimostrare di avere spiccati sentimenti di tenerezza, benevolenza, intelligenza, spirito di iniziativa e sensibilità.