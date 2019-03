Giovani studenti riccionesi in visita al Consiglio Comunale E' il primo di una serie di incontri richiesti dagli istituti scolastici per far conoscere il funzionamento delle Istituzioni

Attualità Riccione | 14:58 - 29 Marzo 2019 La visita degli alunni della scuola media Fratelli Cervi in Consiglio Comunale. Venerdì mattina tre classi della scuola media Fratelli Cervi hanno incontrato il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio comunale e rappresentanti della Polizia Municipale e dei Carabinieri. L'appuntamento è il primo di una serie di incontri richiesti dagli istituti scolastici di Riccione al fine di avvicinare e conoscere il funzionamento delle Istituzioni. I ragazzi dopo un primo passaggio nella sala del Consiglio comunale dove hanno potuto far domande e affrontare i temi che accendono la loro curiosità, hanno visitato alcuni uffici comunali, a partire dall'anagrafe, per scoprirne funzioni e competenze.