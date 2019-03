Ennesimo degrado in via San Gregorio Rimini Qualcuno scaricato pezzi di vecchi mobili accanto ai cassonetti in pieno centro

Attualità Rimini | 14:47 - 29 Marzo 2019 Rifiuti abbandonati in via San Gregorio. Materassi, panchine e divani accanto ai cassonetti in via San Gregorio a Rimini Qualcuno scaricato pezzi di vecchi mobili accanto ai cassonetti in pieno centro, in via San Gregorio. La fotodenuncia arriva da un nostro lettore. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.