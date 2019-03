A Riccione 'Donne in bici', torna la pedalata in rosa sul lungomare

Attualità

Riccione

| 14:12 - 29 Marzo 2019

Donne e biciclette (foto di repertorio).

Domenica 7 aprile torna l’appuntamento organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione, un pomeriggio all’insegna della femminilità, della mobilità sostenibile, del benessere e del divertimento condiviso.

Nell’edizione 2019 Donne in bici si arricchisce di partnership e sorprese per tutte le partecipanti, a partire dalla bicicletta messa in palio e sorteggiata tra tutte coloro che aderiranno alla pedalata.

Il percorso parte alle 14.30 da piazzale Ceccarini per poi attraversare il lungomare fino a piazzale San Martino, proseguire su viale Gramsci, viale Dante e ritorno in piazzale Ceccarini, una pedalata dunque adatta a tutti e in sella ad ogni tipo di bicicletta, senza necessità di particolare allenamento in quanto prevale l’aspetto dell’aggregazione e della condivisione.

L’iniziativa vede la partecipazione e la collaborazione dei Comitati turistici Consorzio viale Ceccarini, associazione Riccione Abissinia, associazione Alba per Riccione e comitato di Marina Centro - Viale Gramsci, Comitato PromoAlba – Viale Dante e di diverse aziende del territorio che cureranno i gadget e i momenti di ristoro. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi via e-mail all’indirizzo: pariopportunita@comune.riccione.rn.it.