Tiziana Frisoni nuova presidente di Assohotel Confesercenti Misano

Turismo

Misano Adriatico

| 12:10 - 29 Marzo 2019

Tiziana Frisoni.

Avvicendamento al vertice di Assohotel Confesercenti di Misano. Tiziana Frisoni, imprenditrice turistica titolare dell'hotel Alba, è la nuova presidente dell'associazione di categoria che rappresenta gli operatori del settore ricettivo di Confesercenti. Vicepresidente è Andrea Serafini (hotel Ambasciatori), che mantiene la carica già ricoperta nel precedente mandato.

“Assohotel Misano rappresenta un gruppo di imprenditori che condividono intenti ed obiettivi precisi - evidenzia la neopresidente – Puntiamo sulla qualità, i servizi, l'innovazione, il rapporto speciale con l'ospite, nella convinzione che non è con il prezzo basso che si fidelizza il cliente. La sostenibilità del nostro turismo non può derivare dall'incomprensibile spirale al ribasso che ha contagiato la Riviera, bensì dall'innalzamento della qualità e da un'offerta di servizi più ricca”.

Primo step in questa direzione il nuovo progetto eBike, realizzato in partnership con Emotion Bike, società riminese che organizza tour guidati con biciclette a pedalata assistita. “Intendiamo promuovere una fruibilità diversa del nostro territorio – spiega Tiziana Frisoni -, proponendo ai nostri clienti speciali pacchetti con molteplici itinerari guidati, accessibili a tutti, per andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, delle bellezze naturali e del patrimonio culturale, congiungendo l'entroterra alla zona mare. Nei giorni scorsi noi soci di Assohotel abbiamo sperimentato in prima persona uno dei percorsi, da Portoverde a San Clemente, e siamo sicuri che l'iniziativa eBike potrà avere un forte appeal nei confronti dei nostri ospiti”.

I pacchetti saranno proposti dagli albergatori associati ai clienti già per la prossima stagione estiva. “Il progetto eBike è il primo atto di una strategia che vuole innalzare il target del turismo misanese – conclude la presidente di Assohotel -. Auspichiamo di poter lavorare in sinergia con tutti gli operatori del comparto turistico verso questo obiettivo: non svendersi, ma portare all'attenzione di un'altra fascia di clienti un modo diverso e più articolato di fare turismo”.