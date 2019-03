San Giovanni in Marignano città della Poesia, terza edizione del concorso

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:08 - 29 Marzo 2019

Organizzatori e vincitori di "San Giovanni città della poesia" terza edizione.

Nella serata di giovedì al Teatro Massari si è svolto il primo appuntamento della rassegna “San Giovanni Città della Poesia, terza edizione”, a cura di Luca Nicoletti, organizzata dall’Associazione Pro Loco, con la collaborazione di Associazione Scuolinfesta ed il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano. Sul palco si sono alternate letture dei grandi maestri della poesia italiana ed internazionale (letture in lingua originale), grazie ad un gruppo di lettori volontari, e i 10 ragazzi, delle Scuole secondarie di primo grado marignanesi, vincitori del concorso di poesia, giunto alla sua terza edizione.

Gli studenti, fin dal mese di ottobre hanno lavorato con i loro insegnanti sulla poesia, arrivando a comporre sorprendenti elaborati sul tema “Il sogno del mare” e successivamente, i vincitori, selezionati da un commissione presieduta dal poeta Luca Nicoletti, hanno potuto vivere l’esperienza di leggerla sul palco, valorizzata dal suggestivo apporto di Cristiano Roccamo, del Teatro Europeo Plautino, che li ha accompagnati con un breve percorso teatrale. Suggestivo inoltre l’intervento musicale di Svetlana Chmycalova, che ha accompagnato la serata con intermezzi di pianoforte.

I ragazzi sono poi stati premiati con un’originale composizione ideata da Scuolinfesta: un “messaggio in bottiglia”, squisitamente legato al tema di questa edizione. Il premio consisteva in una bottiglia etichettata con l’immagine della rassegna, contenente all’interno della sabbia e conchiglie, l’attestato di riconoscimento ed una speciale penna contenete anche una chiavetta usb.

Presenti i Dirigenti scolastici dei due Istituti, l’Amministrazione comunale e i referenti del progetto, che affermano congiuntamente: “La terza edizione segna un ulteriore passo in avanti nella consacrazione di San Giovanni come città della poesia e la collaborazione sempre più stretta tra le varie realtà, sta permettendo di vivere in maniera più intensa e significativa questa esperienza. Appuntamento dunque per la seconda serata con i grandi poeti contemporanei, in programma il 23.05”.

Ecco i nomi dei vincitori:

ELENCO RAGAZZI VINCITORI

Istituto Comprensivo Statale

· Caterina Giammarusto, II D

· Linda Vannoni, II B

· Matilde Bertini, II D

· Sofia Cristiani, II A

Istituto Maestre Pie

· Benedetta Bracchi, III B

· Eleonora Pagnoni, III A

· Emma Antonelli, III A

· Federico Tosti, III A

· Michelle Nobili, III A

· Sofia Gerboni, III B