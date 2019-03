Domenica 31 marzo passa da Riccione la Rimini Marathon, le modifiche alla viabilità

Attualità

Riccione

| 09:28 - 29 Marzo 2019

La partenza della maratona di Rimini.

Attraverserà il territorio di Riccione la Rimini Marathon in programma domenica 31 marzo. La corsa, una volta lasciato il Comune di Rimini, passerà da viale Pullè, Angeloni, Gozzano, Oriani, D’Azeglio, Tasso, Dante, Ceccarini, Gramsci, San Martino, Colombo, Michelangelo, Enna, San Gallo, Torino fino al confine con il Comune di Misano Adriatico.

Al ritorno i corridori toccheranno invece via Torino, la pista ciclabile del lungomare della Repubblica, il lungomare della Libertà, piazzale del porto, viale D’Annunzio, Galli, il lungomare della Costituzione, piazzale Azzarita, passeggiata Goethe e Shakespeare, di nuovo viale D’annunzio fino al confine con Rimini.

Per consentire il corretto svolgimento della gara, nelle aree indicate sarà vietato sostare dalle ore 9.30 alle ore 14.30 di domenica e non si potrà transitare con i mezzi. Le strade saranno chiuse per lo stretto necessario per favorire il passaggio in sicurezza degli atleti. Il primo atleta dovrebbe entrare nel territorio di Riccione intorno alle 10 del mattino. Man mano che i corridori lasceranno le aree interessate dalla gara sarà ripristinata la regolare circolazione. Qui la mappa nel dettaglio: bit.ly/Rimini_Marathon