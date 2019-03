Viabilità Rimini, presidente provincia: ''Otto interventi cantierabili"

Attualità

29 Marzo 2019

“Sono otto i progetti cantierabili nel 2020 - dichiara il Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – che abbiamo presentato al Governo tramite l’UPI per rientrare nello sblocca cantieri. Si tratta di otto progetti, per un importo complessivo stimato in 3 milioni 450 mila euro, che intervengono su strade e ponti per la loro messa in sicurezza, manutenzioni straordinarie delle strutture e risanamento necessario per problemi causati da movimenti franosi. Progetti che, se finanziati dal Governo nazionale, garantiranno la sicurezza della viabilità provinciale in alcuni suoi punti critici. Stiamo parlando di interventi di risanamento dei ponti lungo le SS.PP. 91bis, 76, 14 e 81, e di interventi di messa in sicurezza sulle SS.PP. 14, 31, 120 e 133: interventi importanti che richiedono ciascuno un budget che va da 200 mila a 650 mila euro. Abbiamo aderito al monitoraggio effettuato dall’UPI sui progetti cantierabili per mettere in sicurezza le nostre strade e grazie alla professionalità e all’impegno del nostro Ufficio Viabilità siamo in grado di farci trovare pronti se il Governo sosterrà fino in fondo questo impegno con le risorse necessarie.”